В России продают эвакуатор на базе BMW 3 Series

В Екатеринбурге выставлен на продажу эвакуатор, в основе которого лежит хэтчбэк BMW 3 Series поколения E46. Как уточнил журнал Motor, проект создавался для перевозки квадроциклов. Создатели машины не оформляли переделку документально, поэтому зарегистрировать автомобиль на нового владельца невозможно.

Стоимость эвакуатора составляет 480 тыс. рублей. Под капотом скрывается 116-сильный 1,8-литровый мотор, с которым работает 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Известно, что эвакуатор получил дополненную пневмобаллонами заднюю подвеску от BMW 5 Series E39. Сдвижная платформа для удобства погрузки техники оснащена гидроприводом.

В 2024 году сама BMW поставила крест на идее пикапа. Старший вице-президент BMW по бренду и управлению продуктами Бернд Кербер в интервью BMW Blog заявил, что роскошного грузовика в линейке марки не будет.

По словам Кербера, такая модель не соответствует имиджу компании, задача которой — создавать автомобили мечты. Однако в Мюнхене обдумывают возможность создать другой практичный автомобиль — полноценный внедорожник.

