Audi отзывает кроссоверы Q3

Компания Audi инициировала отзывную кампанию для кроссоверов Q3 2026 модельного года, связанную с потенциальной неисправностью панорамного люка. В США это касается 6077 автомобилей, а в Канаде — 1336 единиц, причём все они были собраны на венгерском заводе с ноября 2025 по март 2026 года. Проблема заключается в некорректной настройке программного обеспечения блока управления, что может позволять закрывать люк с такого расстояния, где водитель не видит проём, нарушая стандарты безопасности. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Дефект был обнаружен в феврале 2026 года в ходе плановых испытаний, хотя инцидентов или травм, связанных с этой неисправностью, не зарегистрировано. Для устранения проблемы дилеры проведут бесплатное обновление программного обеспечения, а владельцы получат уведомления до конца мая 2026 года. Модель Q3, построенная на платформе MQB Evo, предлагается с бензиновыми и дизельными двигателями объёмом от 1,5 до 2,0 литра.