Хит за хитом: Xpeng готовит к премьере бюджетный, но не бедный кроссовер Mona L03

В электронной базе китайского Минпрома всплыла вторая модель бюджетного семейства Mona компании Xpeng — электрический кроссовер с индексом L03, который имеет хорошие шансы превзойти успех лифтбека Xpeng Mona M03.

Лифтбек Mona M03 вышел на китайский рынок в августе 2024 года как самая доступная модель компании Xpeng, при этом Xpeng в целом позиционирует себя как производитель премиальных электромобилей и plug-in гибридов. В Китае цены на Mona M03 начинаются от 119 800 юаней (1,37 млн рублей в переводе по текущему курсу) — это очень дёшево за среднеразмерный электрический лифтбек с весьма богатым базовым оснащением. Неудивительно, что Mona M03 мгновенно стал хитом, за весь прошлый год он разошёлся тиражом 175 689 шт. (данные ресурса CnEVPost) — это 41% от всего объёма продаж Xpeng в 2025 году.

На прошлой неделе в Китае поступил в продажу обновлённый Xpeng Mona M03 (цены при этом остались старые): лифтбеку «прикрутили» новейшую систему автономного вождения Turing AI и обновили прочую бортовую электронику, слегка улучшили эргономику салона, модернизировали подвеску (добавлены адаптивные амортизаторы), увеличили запас хода на одной зарядке. Теперь же к премьере готовится вторая модель из линейки Mona — кроссовер L03.

Кроссовер Xpeng Mona L03, вероятно, построен на той же платформе, что и лифтбек, единственный электромотор у него расположен на передней оси, но он мощнее, чем у лифтбека — 183 кВт (249 л.с.), а не 160 кВт (218 л.с.). Габаритная длина кроссовера — 4650-4672 мм в зависимости от модификации, ширина — 1920 мм, высота — 1600 мм, колёсная база — 2850 мм, штатные колёса — 18- либо 20-дюймовые. Максимальная скорость — 180 км/ч. Снаряженная масса — 2295 кг. Пока это все известные технические характеристики.

Экстерьер Mona L03 выполнен в стилистике лифтбека, но формы более атлетичные, а сзади не Т-образные фонари, а узенький монофонарь, как у «электричек» Porsche. В нижнюю губу переднего бампера встроены подвижные аэродинамические заслонки.

Xpeng Mona L03 вероятно будет стоить дороже лифтбека, но ненамного, так как доступная цена критически важна для успеха. Дата премьеры Mona L03 пока не названа — возможно, она состоится через две недели в рамках Пекинского автосалона.