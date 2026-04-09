Россиянам раскрыли частые схемы обмана на рынке машин с пробегом

Покупка автомобиля на вторичном рынке связана с определенным риском — будущий владелец машины может столкнуться с мошенниками, в итоге, останется и без машины, и без денег, пишут «Аргументы и факты».

Автоэксперты заметили, что нередко злоумышленники, под предлогом срочного отъезда, острой необходимости в деньгах выставляют машины по цене значительно ниже рынка.

Клиенты стремятся купить выгодный лот, вносят предоплату, и остаются без денег — аферисты исчезают, удаляют объявления.

Такая схема, пояснили специалисты, применяется не только на рынке машин, но и при продаже снегоходов, квадроциклов, мотоциклов.

Среди частых практик — уловка с мнимой территориальной удаленностью владельца. При реализации этой схемы общение ведется в мессенджерах, покупателя уговаривают внести аванс и оплатить доставку автовозом.

Также у мошенников пользуется популярностью схема с фиктивной техподдержкой, в рамках которой жертве отправляется SMS о необходимости верификации, со ссылкой на фейковый сайт, где необходимо ввести личные данные и код из сообщения.

Ранее автоэксперт Максим Ракитин сообщил, что ключевые моменты при выборе авто с пробегом — это обязательная сверка VIN-номеров в ПТС и на кузове, а также проверка днища на следы вварки номеров.

По его мнению, покупателям машин с пробегом следует обращаться за профессиональной помощью, чтобы избежать обмана.