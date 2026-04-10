Jeep представил версию Avenger Black Edition для зарубежных рынков

Jeep обновил линейку своего компактного кроссовера Avenger, выпустив специальную версию Black Edition, которая базируется на комплектации Altitude и уже поступила в продажу на зарубежных рынках. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Jeep

Внешний облик автомобиля отличается черной отделкой кузова с затемненными деталями, 17-дюймовыми дисками и тонированными задними стеклами, а также доступны варианты с двухцветной окраской, где крыша выполнена в черном цвете. Интерьер оснащен комбинированными материалами и цифровой приборной панелью размером 10,25 дюйма, что придает салону современный вид.

Технические характеристики включают систему Selec-Terrain с шестью режимами, ассистент спуска с горы и противотуманные фары, а среди дополнительных опций предлагаются электропривод багажной двери, навигация, аудиосистема JBL и зимний пакет с подогревами. Модель доступна с электрическим двигателем мощностью 156 лошадиных сил по цене от 40 900 евро, а также с гибридной установкой на основе 1,2-литрового мотора мощностью 110 л.с., начиная с 29 700 евро.

Этот кроссовер входит в линейку автомобилей 2026 года и построен на платформе Stellantis, которую также используют Opel, Peugeot и Alfa Romeo, что подчеркивает его технологическую общность с другими моделями концерна.