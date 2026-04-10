BYD обновил электрический седан Seal 2026

Китайский автопроизводитель BYD представил в Испании обновлённую версию электрического седана SEAL 2026, сохранив ключевые технические характеристики, но сделав акцент на улучшении практичности и дизайна при сохранении доступной цены ниже 35 000 евро с учётом государственных субсидий. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© BYD

Среди ключевых изменений — увеличение объёма багажников: задний теперь вмещает 485 литров, а передний — 72 литра, при этом конструкция фронтального отсека была упрощена для удобства. Внешний вид модели обновился за счёт новых цветовых решений, изменённых дисков и задней части, где вместо слогана теперь размещён логотип BYD. В интерьере убрали часть декоративных элементов, а мультимедийный экран стал фиксированным в горизонтальном положении, отказавшись от поворотной функции.

Технические обновления включают цифровой ключ Bluetooth и модернизированные системы помощи водителю, такие как контроль усталости, что дополняет и без того богатое базовое оснащение для этого сегмента. Модель доступна в трёх версиях: две заднеприводные и одна полноприводная с двумя электромоторами, каждая из которых предлагает различные характеристики производительности.

Базовая версия развивает мощность 228 лошадиных сил и обеспечивает запас хода до 460 километров по циклу WLTP. Средняя модификация выдаёт 313 л.с. и до 570 км, в то время как топовая полноприводная версия с 530 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды и проезжает до 520 км на одном заряде. Этот подход подчёркивает стратегию BYD, направленную на эволюционные улучшения, а не радикальные изменения, что усиливает конкурентные позиции модели на европейском рынке, где важны сбалансированные показатели цены, запаса хода и оснащения.