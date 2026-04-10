Mitsubishi тестирует Pajero рядом с Toyota Land Cruiser 300

Возвращение легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero активно готовится, и свежие шпионские фотографии демонстрируют, что его тестируют в прямом сравнении с Toyota Land Cruiser 300, что указывает на амбициозные цели японского автопроизводителя в сегменте крупных полноприводных автомобилей. Такие испытания редко бывают случайными и обычно означают прямое позиционирование против конкретного конкурента, подчёркивая серьёзность намерений Mitsubishi. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Ожидается, что премьера нового Pajero состоится в третьем квартале 2026 года, а продажи начнутся до конца того же года. По предварительным данным, автомобиль получит рамную платформу от пикапа Triton, что свидетельствует о сохранении классической внедорожной философии, а не архитектуры Nissan Patrol. Он будет оснащён системой полного привода Super Select II и, вероятно, новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

По габаритам Pajero выглядит чуть ниже Land Cruiser, но сохраняет массивный и угловатый силуэт. Mitsubishi делает акцент не только на бездорожье, но и на улучшение комфорта и управляемости на асфальте, стремясь достичь баланса между проходимостью и повседневной эксплуатацией.

Это возвращение представляет собой полноценный заход в сегмент крупных внедорожников, а не просто попытку сыграть на ностальгии. Если Mitsubishi удастся успешно совместить внедорожные качества с современным уровнем комфорта, модель может серьёзно осложнить жизнь лидерам класса, предложив потребителям альтернативу с проверенной репутацией.