Испанский бренд представил самый маленький электромобиль

Испанский спортивный суббренд Volkswagen — Cupra — показал свой самый компактный электромобиль. Модель под названием Raval — «сестра» будущих VW ID. Polo и Skoda Epiq. Они появятся в Европе в конце 2026 года. Об этом сообщает Carscoops.

С длиной чуть более 4 метров Raval относится к сегменту супермини, однако его колёсная база (2600 мм) и объём багажника (441 л) превосходят ожидания. Автомобиль также шире и ниже, чем характерно для этого класса: это обеспечивает приземистую устойчивую посадку.

В основе новинки лежит платформа MEB+ от Volkswagen Group, которую она разделит с моделями ID. Polo и Epiq. Это бюджетная версия архитектуры, применяемой в более крупных электромобилях (ID.4, Born), переработанная для компактных и доступных машин с передним приводом.

Для покупателей предусмотрен широкий выбор силовых агрегатов. Начальная версия Raval предлагает двигатель мощностью 114 л.с. и тяговую батарею ёмкостью 37 кВт·ч, обеспечивающую запас хода около 300 км. Топ-версия Raval Plus оснащается двигателем мощностью 133 л.с. и тем же аккумуляторным блоком, но с возможностью быстрой зарядки до 88 кВт, что позволяет восполнить заряд с 10% до 80% примерно за 23 минуты.