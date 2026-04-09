В Россию придет еще одна китайская марка автомобилей

В Россию придёт ещё одна китайская марка автомобилей
Китайский автопроизводитель BAW (Beijing Automobile Works) официально выйдет на российский рынок. Как стало известно редакции журнала Motor, первой моделью, которую компания предложит россиянам, станет рамный внедорожник 212 Т01.
В июле 2025 года концерн BAW заключил соглашение с московской компанией «Дилер Азия Авто», которая взяла на себя ответственность за сертификацию, поставки и продажи автомобилей бренда.
На сегодняшний день «Дилер Азия Авто» располагает одним дилерским центром, предлагая рамные внедорожники BAW 212 T01 по цене от 3,8 млн рублей и минивэны BAW MPV по цене 2,5 млн рублей.
Некоторые модификации BAW 212 T01 прошли сертификацию, по итогу получив Одобрение транспортного средства. Эти машины отличаются настройками турбомотора (238 л.с., 390 Нм) и русифицированной медиасистемой.
Теперь другой компанией — «Автоконцерн BAW» — объявлен «старт официального присутствия концерна BAW в России». «Автоконцерн BAW» обещает раскрыть подробности перезапуска бизнеса на специальном мероприятии.
Редакции журнала Motor не удалось получить оперативный комментарий от «Дилер Азия Авто».