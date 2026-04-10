ВАЗ-2112 с пробегом 7850 км выставили на продажу в Башкирии

Под капотом стоит 1,5-литровый двигатель мощностью 91 лошадиную силу в паре с механической коробкой передач. Привод — передний. Продавец уверяет, что все системы, включая подогревы и печку, работают исправно, а юридическая чистота машины не вызывает сомнений. Торг возможен только после личного осмотра.

Этот случай — не единичный. Рынок подержанных автомобилей в России переживает настоящий бум: за первый квартал 2026 года продано более 1,3 миллиона машин с пробегом, что стало рекордом с 2014 года. Эксперты связывают это с резким подорожанием новых авто (средний чек перевалил за 3,5 миллиона рублей) и дефицитом трёх-пятилетних машин из-за провала продаж в 2022–2023 годах.

Одновременно растёт спрос на классические Lada как на коллекционные объекты. Недавно ВАЗ-2121 «Нива» 1980 года с пробегом 62 километра ушла за 7 миллионов рублей, а Lada 2105 1998 года оценивается в 3 миллиона. На этом фоне 695 тысяч за «двенашку» с почти нулевым пробегом выглядит не просто оправданно, а даже консервативно. Однако эксперты советуют покупателям тщательно проверять подлинность пробега: для 22-летнего автомобиля 7 850 километров — крайне нетипичная цифра, требующая профессиональной диагностики.

Напомним, что эксперт назвал ценовой коридор для Lada Azimut в 1,9–2,8 млн рублей. Продажи Mazda и Toyota в России выросли более чем вдвое в первом квартале 2026 года.