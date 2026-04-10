КамАЗ назвал причины кризиса на рынке новых грузовиков

КамАЗ перечислил причины спада продаж новых грузовиков. Резкое снижение спроса на тяжёлую коммерческую технику является странным и необычным, считает директор департамента маркетинга ПАО «КАМАЗ» Александр Мигаль, мнение которого приводит издание «Ридус». При этом Мигаль привёл несколько причин, почему это могло произойти.

«Первая причина: в 2022 году государство с целью избежать возможного шока в экономике открыло границы и снизило существовавшие на тот момент требования по сертификации и по защите рынка», — считает Александр Мигаль.

Также директор департамента маркетинга ПАО «КАМАЗ» отметил, что за 2023–2024 годы организации закупили 250 тыс. автомобилей. При этом средневзвешенное состояние российского рынка составляет 70–80 тыс.

Третьим фактором Мигаль назвал консолидацию транспортных компаний и росту корпоративных парков у крупных ретейлеров и акторов рынка электронной торговли, которые готовы оформлять лизинг по высоким ставкам.

