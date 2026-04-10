Водитель обвинил стоматологов в своем пьяном вождении

В Санкт-Петербурге россиянин лишился прав и получил штраф в 45 тысяч рублей за пьяное вождение. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

По словам мужчины, 18 февраля он готовился к свиданию и специально сходил к стоматологу, где ему вставили закрепленную клеем челюсть. После встречи с женщиной он арендовал каршеринг для поездки домой, но по пути его остановили инспекторы ГАИ, которым поведение водителя показалось подозрительным. Мужчина дыхнул с результатом 0,174 промилле. Случившееся он объяснил парами клея от челюсти.

Суд в историю с парами не поверил и лишил осужденного права управления транспортным средством.

