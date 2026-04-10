КамАЗ испытал электрический мусоровоз в суровых условиях Сибири

В Иркутске подошли к концу испытания электрической модели мусоровоза, выпущенной ПАО «КАМАЗ». На протяжении двух недель техника работала на обычных городских линиях бок о бок со стандартными машинами, в том числе эксплуатировалась в суровых сибирских погодных условиях, сообщила пресс-служба РЭО.

«Мы строим современную, экологичную систему обращения с отходами, и переход на электрическую тягу – ключевая часть этой стратегии», – приводит слова гендиректора ООО «РТ-НЭО Иркутск» Сергея Сидорова РИАМО.

По данным издания, электрический мусоровоз способен проехать до ста километров на одном заряде. Он оснащен функцией прессования отходов и может выполнять до двух циклов сбора и разгрузки без необходимости подзарядки. Кроме того, в машине предусмотрен ассистент водителя для полуавтономного управления.

Одним из главных преимуществ новинки является низкий уровень шума. Отмечается, что развитие электрического транспорта в сфере утилизации отходов способствует снижению выбросов и улучшению качества жизни горожан.

