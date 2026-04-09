Спрос на автомобили из Германии в России заметно увеличился

Продажи немецких автомобилей в России выросли в 2,5 раза год к году. В первом квартале 2026 года было продано почти 12,5 тысячи машин из Германии, сообщает «Автостат».

Самой популярной немецкой маркой стала BMW — продано почти 4 тысячи автомобилей, что на 91% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля машин из Германии выросла почти до 5%, тогда как годом ранее она составляла около 2%.

Ситуацию комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Растут продажи не только немецких брендов — увеличились также продажи Toyota и Mazda. Здесь, вероятно, есть две основные причины. Первая — в турбулентные времена, как сейчас, у кого-то доходы резко падают, а у кого-то, наоборот, растут. Соответственно, люди имеют возможность купить такие автомобили. Второй, такой, мне кажется, драйвер этого процесса заключается в том, что все эти машины везут альтернативными путями. С 1 апреля — должен был начаться переход на новую систему расчета платежа по утилизационному сбору по машинам, которые ввозятся через страны ЕС, а многие из этих автомобилей как раз и везутся через страны ЕС. И поэтому люди понимали, что скоро это окно возможностей будет закрываться или закроется совсем и все будет дороже. Люди, естественно, побежали скупать эти автомобили, потому что понимают, что, возможно, это последний период времени, когда можно эти автомобили купить выгодно, потом будет дороже. С 1 апреля новый механизм не был принят, пока он по-прежнему на стадии обсуждения, доработки и так далее. Но он будет принят. Поэтому можно аккуратно предположить, что и в апреле продажи этих автомобилей тоже будут очень высокими. И, естественно, помимо всего этого прочего, ну просто остается любовь россиян к таким автомобилям. Люди немножко устали от китайских автомобилей, особенно те, кто всегда был привержен каким-то мировым брендам. Люди поездили на китайских автомобилях, кому-то понравилось, но кому-то и нет. И поэтому вот этот такой традиционный покупатель, который готов платить больше даже за альтернативные машины, чтобы все-таки купить именно настоящий премиум, не назывной. Когда нам китайцы говорят: вот этот автомобиль мы считаем премиальным каким-то, а почему, что это такое — бренд или марка без имени, появилось десять лет назад, а премиум — это все-таки не только моторы, колеса, это некая история, некая намоленность бренда, некие дизайнерские решения и прочее, прочее, прочее. И вот такой традиционный покупатель, который готов немножко переплатить или даже множко, но купить то, к чему он привык, кто к чему, может, полжизни стремился, есть, их еще много».

Ранее сообщалось, что всего в России в первом квартале было продано почти 265 тысяч новых легковых автомобилей — на 7% больше, чем годом ранее.