Самый экстремальный в истории Ariel Atom 4RR выходит на рынок

Британская компания Ariel Motor Company отмечает 25-летие своей главной модели Atom выходом на рынок её самой мощной и самой быстрой версии 4RR. Спорткар оснащён собранной вручную 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёркой» мощностью 532 л.с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 2,4 с.

С историей Ariel Atom вы можете ознакомиться в нашем отдельном историческом материале, а здесь мы лишь скажем, что четвертьвековой юбилей у британского Атома был в прошлом году, так как выпускается спорткар с 2000 года. В привязке к этому юбилею прошлым летом был анонсирован самый экстремальный в истории Atom 4RR, но только сегодня он поступил в продажу, объявлены все технические характеристики и цена.

Ariel Atom — это очень лёгкий двухместный спорткар (можно назвать его родстером) с продуваемым всеми ветрами кузовом-экзоскелетом. Версия 4RR получила самый развитый в семействе аэродинамический обвес из карбона в формульном стиле, дающий серьёзную аэродинамическую нагрузку на высоких скоростях. Габаритная длина Ariel Atom 4RR — 3520 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1122 мм, колёсная база — 2390 мм. Ёмкость топливного бака — 40 л.

Весит Ariel Atom 4RR всего 669 кг, поэтому 532 л.с. для него — колоссальная мощность. Эта мощность извлекается из кастомного 2,0-литрового бензинового турбомотора, сделанного на базе хондовского блока K20C от Civic Type R, при этом даже сам блок модифицирован, а практически все «потрошки» и навесные компоненты новые, в том числе кованые поршни и шатуны, распредвалы, клапаны, пружины, форсунки, шпильки, прокладки, система смазки, система впуска с вынесенным наружу воздушным фильтром, выпускной коллектор из титана и многое другое. Давление наддува — 1,7 бар. Максимальная отдача — 532 л.с. при 8200 об/мин и 550 Нм при 5200 об/мин, но это при задействовании наиболее агрессивной программы управления Map 3, а есть ещё Map 2 (507 л.с., 450 Нм) и Map 1 (405 л.с., 380 Нм). Выбрать нужную программу можно прямо из салона — точнее из клетки, где сидят водитель и единственный пассажир.

Коробка передач — облегчённая гоночная 6-ступенчатая «секвенталка» Quaife с пневматическим механизмом переключения, при переключениях вниз происходят автоматические перегазовки. Вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Разгон до 100 км/ч занимает 2,4 с, до 100 миль/ч (161 км/ч) — 5,1 с, максимальная скорость — 282 км/ч.

Подвеска — пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу» с регулируемыми амортизаторами Öhlins. Тормоза поставляет AP Racing: это 310-миллиметровые вентилируемые диски с насечками и 4-поршневыми суппортами. Гоночная ABS производства Bosch имеет 12 ступеней регулировки, есть в том числе возможность полного отключения. Лёгкие кованые колёса обуты в шины Yokohama A052 размерности 195/50 R 16 спереди и 255/40 R 17 сзади.

Ariel Motor Company тщательно настроила Atom 4RR, он намного точнее и безопаснее в управлении, чем печально известный 500-сильный Atom V8, на котором в два счёта улетали с дороги даже опытные гонщики, но всё-таки надо понимать, что любой Atom — это машина для очень опытного и смелого водителя. Ariel Atom 4RR предназначен главным образом для трека, но сертифицирован для дорого общего пользования, так что можете при желании отправиться на нём за булочками в ближайшую кофейню.

Прошлым летом компания Ariel сообщала, что выпустит только 25 экземпляров Atom 4RR, но в свежем пресс-релизе ограничение по тиражу не указано. Цена — от 208 000 фунтов стерлингов без учёта налогов.