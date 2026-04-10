Две модели Hyundai стали лучшими по соотношению цены и качества

В свежем рейтинге Hyundai IONIQ 5 и Palisade удостоились званий лучших в своих классах по критерию стоимости и функциональности, согласно исследованию Cars.com. IONIQ 5 SE признан оптимальным электромобилем, а Palisade SE — среднеразмерным внедорожником, предлагая отличное соотношение цены и качества. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Hyundai

Награды присуждаются моделям массового сегмента, исключая премиальные автомобили, с базовым оснащением, таким как автоматическая коробка передач, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, контроль слепых зон, система предупреждения о фронтальном столкновении с автоматическим торможением и обнаружением пешеходов, помощь при торможении и предупреждение о сходе с полосы. Этот набор функций обеспечивает безопасность и комфорт для водителей.

При формировании рейтинга редакция Cars.com учитывала как мнение потребителей, так и собственные экспертные оценки. Такой подход позволяет выделить автомобили, которые действительно соответствуют ожиданиям покупателей по доступности и качеству.