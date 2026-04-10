Спрос на электронные полисы ОСАГО вырос

Спрос на электронные полисы ОСАГО (е-ОСАГО) в России в январе–марте 2026 года увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит финансовый маркетплейс Сравни.

© РЖД-Партнер

При этом средняя стоимость полиса выросла на 8% и достигла 6 710 рублей. Несмотря на рост онлайн-продаж, общий спрос на годовые полисы в абсолютном выражении не увеличился.

Среди застрахованных автомобилей снизился средний возраст — до 14 лет. Наиболее популярными марками стали ВАЗ, Toyota и Kia.

Наибольшая доля продаж пришлась на Поволжье (39%). Также значительный объем зафиксирован в Москве и на Дальнем Востоке (по 14%), Московской области (10%) и Северо-Западном федеральном округе (9%).