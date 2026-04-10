Chevrolet Colorado и GMC Canyon получат мотор TurboMax с увеличенной мощностью

В скором времени популярные пикапы Chevrolet Colorado и GMC Canyon получат более мощную версию турбированного 2,7-литрового двигателя TurboMax, что позволит им выйти на новый уровень динамических характеристик. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Текущая версия этого мотора развивает 310 лошадиных сил и 580 Нм крутящего момента, но после модернизации эти показатели заметно возрастут. Точные цифры прибавки пока не раскрываются, однако ожидается, что обновление сделает пикапы более резвыми и отзывчивыми.

Пока неясно, когда именно появится улучшенный двигатель: возможно, с выходом моделей 2027 года, а может, и позже. При этом аналогичное усиление мощности коснётся и полноразмерных пикапов Chevrolet Silverado 1500 и GMC Sierra 1500 следующего поколения.