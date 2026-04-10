Ford представил электрический фургон Explorer Van для Европы

Новый электрический коммерческий фургон Explorer Van от Ford, ориентированный на европейский рынок, предлагает компактное решение для перевозки персонала и оборудования. Основанный на платформе Explorer EV, он включает прочную полимерную перегородку для безопасности и сохранности грузов. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Доступны две версии силовых установок: заднеприводная с мощностью 210 киловатт и полноприводная на 250 киловатт, обеспечивающие хорошую динамику и комфорт. Максимальная мощность быстрой зарядки составляет 135 кВт, а запас хода может достигать 602 километров, что способствует длительным рейсам.

Для повышения функциональности предлагаются дополнительные опции, такие как улучшенные колёсные диски и бизнес-аксессуары, адаптирующие автомобиль под конкретные нужды. Это делает Explorer Van подходящим для доставки, обслуживания клиентов и других коммерческих сфер, где важны мобильность и экологичность.