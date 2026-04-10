Стало известно, когда дилеры начнут принимать заказы на Corvette 2027 года

Ключевое событие для любителей спортивных автомобилей связано с началом приема заказов на Chevrolet Corvette 2027 модельного года. Дилеры в США смогут оформлять заявки с 16 апреля 2026 года, хотя обработка заказов будет происходить не сразу, а по более позднему графику. Это решение соответствует производственным планам, включающим старт выпуска версии Corvette Grand Sport во втором квартале 2026 года, при этом заказы на гибридный Corvette Grand Sport X пока недоступны до конца текущего года. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Автомобили 2027 года продолжат использовать платформу GM Y2, а также получат новый атмосферный 6,7-литровый двигатель V8 LS6, который заменит предыдущий 6,2-литровый V8 LT2. Этот мотор будет устанавливаться на модели C8 Stingray, C8 Grand Sport и C8 Grand Sport X, с мощностью около 535 лошадиных сил. Гибридная версия Grand Sport X, благодаря дополнительному электромотору, сможет развивать суммарную мощность до 721 л.с.

Таким образом, 2027 год обещает стать переломным для среднемоторного Corvette, предлагая обновленные варианты и новую силовую установку, что подчеркивает эволюцию линейки в сторону большей производительности и технологичности.