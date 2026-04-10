На УАЗе рассказали о будущем моделей "Хантер" и "Буханка"

УАЗ не планирует прекращать производство культовых моделей "Буханка" и "Хантер" в обозримом будущем. Об этом сообщили представители компании "Известиям".

"Автомобили СГР и внедорожники "Хантер" пользуются стабильным спросом у потребителей. Поэтому, несмотря на запуск новых моделей бренда Sollers, выпуск этих машин будет продолжен", - подчеркнули на УАЗе.

Сейчас на предприятии идут ресурсные тесты обновленного внедорожника "Патриот". Обновленная версия модели появится в дилерских центрах к началу осени 2026 года. Внедорожник оснащен дизельным двухлитровым двигателем мощностью 136 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Внешне и внутренне автомобиль также претерпит изменения.

