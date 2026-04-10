В Новосибирске ужесточен контроль за опасным вождением

В НСО усилят наказание за агрессивную манеру езды на дорогах.

С мая 2026 года в России усиливается контроль за опасным вождением. Инспекторы и камеры будут чаще фиксировать агрессивные маневры, которые создают аварийные ситуации, а не только формальные нарушения правил.

С мая 2026 года на российских дорогах меняется подход к фиксации нарушений, связанных с опасным вождением. Речь идет не о введении новых правил, а об ужесточении контроля за действиями, которые повышают риск ДТП.

Особое внимание инспекторов и комплексов автоматической фиксации будет уделяться резким перестроениям без необходимости, подрезаниям, движению на минимальной дистанции до впереди идущего автомобиля. Под контроль также попадет объезд пробок по обочине или выделенным полосам, а также любые маневры, вынуждающие других участников движения резко тормозить или менять траекторию.

Если ранее за подобные эпизоды нередко ограничивались устными предупреждениями, то теперь чаще будут составлять протоколы. Размер штрафов за опасное вождение может составить от 5 до 10 тысяч рублей. При повторных нарушениях предусмотрены более строгие меры, включая лишение водительских прав на срок до одного года.

Эксперты указывают, что в первую очередь новые подходы затронут водителей с агрессивной манерой езды, склонных к рискованным маневрам в потоке. Для тех, кто соблюдает дистанцию, не совершает резких перестроений и не объезжает пробки по запрещенным полосам, дополнительных рисков не возникнет.

Отдельно подчеркивается роль видеозаписей при разборе спорных ситуаций. Камеры фиксации нарушений и записи с видеорегистраторов все чаще используются в качестве доказательств и могут существенно повлиять на итоговое решение по делу о нарушении.