Дилеры рассчитывают на рост авторынка в России

Российский авторынок готовится к новому взлету. По прогнозам экспертов, в апреле продажи машин могут увеличиться на 10-15 тысяч единиц по сравнению с мартом.

Генеральный директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий в разговоре с "Автостатом" ожидает, что в апреле будет реализовано 110-115 тысяч новых машин.

Генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич считает, что динамика сохранится на уровне марта, если производители обеспечат необходимую доступность автомобилей.

Андрей Ольховский из "Автодома" подтвердил оптимистичные прогнозы коллег. По его словам, начало апреля радует хорошей погодой, что способствует росту продаж. Он ожидает, что реализация машин вырастет на 20% по сравнению с мартом.

Напомним, что по итогам марта 2026 года в России было продано 104,3 тысячи новых машин. Это на 30,6% больше, чем в марте прошлого года. Российский рынок впервые за последние три месяца преодолел отметку в 100 тысяч реализованных автомобилей. В январе и феврале продажи были на уровне 80 тысяч машин.

