В первом квартале импорт авто с пробегом из Японии вырос на 32%

За первые три месяца текущего года из Японии в Россию ввезли 47,5 тыс. и легковых автомобилей с пробегом (старше 3 лет). Это на 32% больше, чем в январе-марте прошлого года. Об этом рассказал глава "Автостата" Сергей Целиков.

Лидером автомобильного "секонд-хенда" из Японии пока остается Toyota (15 152 шт). Но Honda ее уже почти догнала (15 136 шт). Не исключаю, что по итогам года объем ввоза автомобилей Honda с пробегом будет больше, чем Toyota. На два эти бренда приходится почти две трети импорта.

Следом за лидерами идут Suzuki (4243 шт) и Mazda (2497 шт). А закрывает топ-5 немецкий Volkswagen (1865 шт), которому удалось обойти японские марки Nissan и Mitsubishi.

Лидером в "модельном зачете" остается Honda Freed (4122 шт)