Hyundai Ioniq готовится выйти на рынок КНР: дебют бренда состоится в Пекине

Компания Hyundai официально объявила о выходе своего бренда Ioniq на рынок КНР. На предстоящем Пекинском автосалоне марка представит первый серийный автомобиль, специально разработанный для Китая. В течение следующих трех лет Hyundai планирует выпустить ряд моделей электромобилей - от среднего до крупного сегмента, в кузовах SUV и купе, сообщает CarNewsChina.

С момента выпуска первой модели Ioniq в 2016 году на базе экологической платформы E-GMP бренд прошел через десятилетие технологического прогресса. В линейку входят такие машины, как Ioniq 5, Ioniq 6 и Ioniq 9. Суммарные продажи Ioniq превысили 550 000 единиц в разных странах.

Для китайских потребителей Hyundai создает уникальную экосистему Ioniq Universe.

Первыми моделями, представленными во вселенной Ioniq, станут концепты Venus и Earth.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что на Нью-Йоркском автосалоне прошла премьера нового внедорожника Hyundai Boulder.