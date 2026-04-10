Арест автомобиля заставил жителя Твери оплатить более 800 тысяч рублей штрафов

На протяжении длительного времени водитель игнорировал требования об оплате штрафных санкций, в связи с чем служба судебных приставов приняла меры принудительного взыскания: арест банковских счетов должника и запрет на регистрационные действия с транспортным средством.

© runews24.ru

Позже автомобиль нарушителя был остановлен сотрудниками дорожной полиции по ориентировке. На место прибыл судебный пристав-исполнитель, который, в рамках исполнительного производства, наложил арест на Kia Stinger и изъял автомобиль у его владельца.

После этого должник оперативно погасил всю задолженность за систематические нарушения ПДД, сумма которой превысила 800 тысяч рублей. Сводное исполнительное производство завершено в связи с фактическим исполнением требований, сообщила пресс-служба УФССП России по Тверской области.

