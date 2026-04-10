В России определили самый продаваемый электрокар с пробегом

В I квартале 2026 года продажи электромобилей с пробегом в России выросли на 12 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на автомобильный портал «Дром».

Средняя цена, по которой реализовывали эти транспортные средства, снизилась на пять процентов, до 2,2 миллиона рублей.

Отмечается, что самым продаваемым электромобилем уже несколько лет остается Nissan Leaf, на который приходится 55 процентов рынка. На второй позиции с шестипроцентной долей расположился Zeekr 001. Третье и четвертое места разделили Tesla Model 3 и Tesla Model S соответственно.

В конце марта стало известно, что за январь-февраль россияне купили 2146 электромобилей с пробегом. Достигнутый результат оказался на 28 процентов выше того, что фиксировали в аналогичный период прошлого года.

В 2025 году жители России купили рекордные 15,2 тысячи подержанных электромобилей. Результат 2024 года оказался превзойден на 24 процента.