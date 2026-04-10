Число аварий на дорогах Подмосковья снизилось

Количество ДТП, зафиксированное в период с января по март 2026 года на дорогах Московской области, снизилось на 21% по сравнению с тремя месяцами 2025 года, сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

«По итогам трех месяцев 2026 года мы фиксируем положительную динамику в статистике ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Анализ показал существенное улучшение ситуации на дорогах – как в количестве зарегистрированных ДТП, так и в числе пострадавших и погибших. Снижение количества ДТП и числа жертв – это результат комплексной работы: улучшения дорожной инфраструктуры, усиления контроля за соблюдением ПДД и, безусловно, повышения культуры вождения», – отметил глава Минтранса Московской области Марат Сибатулин, чьи слова приводит пресс-служба. Как уточнили в пресс-службе, в 550 дорожных авариях погибли 82 человека и 672 человека получили травмы, что на 42% и 11% соответственно меньше, чем в прошлом году.

Отмечается, что количество столкновений практически не изменилось (плюс 1%), однако увеличилось число раненых из-за ДТП с двумя и более пострадавшими: в 269 столкновениях погиб 41 человек (минус 5%) и 391 человек пострадал (плюс 12%). Позитивная динамика отмечена в уменьшении наездов на пешеходов: в 97 наездах вне переходов (минус 31%) зафиксировано 20 погибших (минус 59%) и 84 раненых (минус 17%), а в 78 наездах на переходах (минус 38%) – пять погибших (минус 72%) и 75 раненых (минус 33%). Съезды с дороги показали самое значительное снижение – на 73% (всего зафиксировано 14 ДТП), а число наездов на стоящие транспортные средства выросло на 11% (31 ДТП).