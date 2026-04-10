Автошколы можно будет выбирать по рейтингу

В скором времени выбирать, где учится на права, граждане смогут, учитывая результаты тех, кто уже прошел обучение в автошколе. Правительство утвердило Правила формирования такого рейтинга учебных организаций.

© Российская Газета

Исходя из каких критериев можно будет понять, стоит ли заключать договор с той или иной автошколой? Это, в первую очередь, результаты сдачи экзаменов выпускников учебной организации. А также сведения об авариях с пострадавшими, произошедших по вине водителей-выпускников этой автошколы, в течение 2 лет с момента получения ими прав.

Эти правила заработают одновременно со вступлением в силу поправок в закон о безопасности дорожного движения. А именно 28 мая этого года. Но это заработают правила. Дело в том, что более точные критерии и периодичность оценки эффективности должно установить МВД. Такой ведомственный приказ уже прошел все обсуждения и проверки и лежит в ожидании регистрации его в минюсте.

В нем уточняется, что в рейтинге будут учитываться средние региональные значения. Основным, конечно, станет для желающих пройти обучение, данные о числе выпускников автошколы, сдавших экзамены в ГИБДД с первого раза.

А вот, что касается периодичности такой оценки, то тут все сложнее. Согласно приказу, формирование такого перечня должно осуществляться раз в год и публиковаться на сайтах региональных подразделений ГИБДД не позже 15 февраля каждого года. Из этого следует, что первый такой рейтинг будет опубликован только в феврале 2027 года. Ведь и поправки в закон, и приказ вступят в силу только в конце мая. Соответственно, данные будут подготовлены только к 2027 году. Вот только тогда кандидаты в водители смогут выбирать автошколу по рейтингу.

Однако у такого рейтинга есть свои нюансы. Как рассказал "РГ" главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин, одна автошкола выпускает 100 учеников в год. А другая - тысячу в месяц. У какой рейтинг будет хуже? Правильно, у второй. Поскольку большее количество водителей выехали на дорогу. Говорит ли это о качестве их подготовки? Вряд ли. К тому же, в регионах у нас проблема с количеством автошкол. Так что желающим обучиться на права особо выбирать не приходиться.