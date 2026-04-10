Great Wall и "Автотор" ведут подготовку к началу выпуска авто в Калининграде

Great Wall Motor и "Автотор" планируют наладить совместное производство в Калининграде. Об этом журналистам сообщил глава российского подразделения Great Wall Motor Джеймс Чжан в ходе мероприятии "День GWM".

По его словам, запуск совместного предприятия запланирован на середину 2026 года. Речь идет о всех моделях Tank кроме Tank 700.

В то же время главный инженер по силовым установкам бренда Иван Ле Нэндр заявил, что в январе запустили модульную платформу GWM One, способную подстраиваться под различные рынки. Платформа приспособлена в том числе для интеграции искусственного интеллекта.

Также на мероприятии было заявлено, что от 30 до 70% штампованных панелей выпускаемых в России Haval производятся в РФ.

