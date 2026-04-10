Парк гражданских беспилотных грузовых авто достиг 95 единиц

Совокупный пробег гражданских беспилотных грузовых автомобилей в России превысил 14,5 млн километров, а их парк достиг 95 единиц. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заместитель министра транспорта РФ Борис Ташимов в кулуарах форума «Беспилотная эволюция. Бесшовный космос», проходящего в Калуге.

«Активное развитие беспилотия идет и в части автомобильного транспорта — беспилотные грузовики работают на дорогах общего пользования. 31 марта дан старт работе на трассе М-12 „Восток“, с 2023 года парк беспилотных грузовиков увеличился до 95, общий пробег превысил 14,5 млн километров. Мы действительно видим реальный экономический эффект от работы таких беспилотников», — рассказал он.

По словам Бориса Ташимова, развитие гражданских беспилотных технологий в стране последовательно охватывает различные сферы — воздушную, наземную, водную и космическую. Он также обратил внимание на прогресс в сегменте городского транспорта: в экспериментальном режиме уже тестируется использование беспилотных трамваев и электричек.