General Motors назначила бывшего топ-менеджера Uber в Cadillac

В General Motors произошло кадровое обновление, назначив новым директором по маркетингу Cadillac Дэвида Могенсена, ранее занимавшего высокие позиции в Uber, Google и BMW. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Cadillac

В Uber Могенсен занимал должность вице-президента по глобальному маркетингу, управляя кампаниями в более чем 70 странах и развивая бренды Uber и Uber Eats, что способствовало росту аудитории и укреплению международных позиций компании. Его достижения в этой роли были отмечены Forbes, включившим его в список влиятельных маркетинг-директоров.

До работы в Uber он занимал ключевые позиции в Google, где занимался развитием YouTube и B2B-направления, а также ранее работал в BMW, отвечая за маркетинг на рынке США. Этот разнообразный опыт делает его ценным специалистом на стыке технологий и автомобильной индустрии.

Назначение происходит в важный период для Cadillac, который активно трансформируется в бренд электромобилей и усиливает своё глобальное присутствие. В рамках этой стратегии GM привлекает специалистов из технологического сектора, стремясь улучшить цифровые аспекты и пользовательский опыт в своих автомобилях.

Сам Могенсен отметил, что работа в Cadillac является для него карьерной целью, отчасти благодаря предыдущему опыту в BMW. Он также подчеркнул потенциал бренда в условиях перехода на электромобили и цифровые сервисы, что отражает общий тренд в индустрии.