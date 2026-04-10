Hyundai отзывает электромобили Ioniq и Kona

Компания Hyundai инициировала отзыв электромобилей Ioniq Electric и Kona Electric на австралийском рынке в связи с риском возгорания. Проблема связана с возможным сбоем в программном обеспечении системы управления батареей, что способно привести к короткому замыканию. Эта неисправность может возникнуть как в процессе зарядки, так и при простое транспортного средства, повышая опасность пожара с последствиями для здоровья и имущества. Об этом сообщает издание speedme.ru.

В рамках отзыва затронуты 1402 автомобиля Hyundai Ioniq Electric, произведенные с 2018 по 2022 год, и 3478 единиц Kona Electric, выпущенные в период с 2018 по 2023 год. Владельцы получат уведомления и смогут обратиться к официальным дилерам для проведения диагностики. В зависимости от результатов, специалисты выполнят бесплатное обновление программного обеспечения или ремонт батареи.

Данная ситуация не касается новых моделей 2026 года, а сосредоточена на более ранних выпусках. Она подчеркивает значимость постоянного мониторинга безопасности в сфере электромобилей, где программные сбои могут иметь серьёзные последствия. Производитель стремится устранить дефект, чтобы предотвратить потенциальные инциденты и обеспечить защиту пользователей.