CEO Citroën рассказал о новой стратегии бренда

Французский автобренд Citroën начинает масштабную перестройку, чтобы вернуть утраченные позиции на рынке. Генеральный директор Ксавье Шардон подчеркнул, что компания сфокусируется на ключевых ценностях — доступности, комфорте и практичности, одновременно повышая качество автомобилей с самого начала производства. Об этом сообщает издание speedme.ru.

На примере новой модели C3 уже удалось добиться значительных улучшений в производственных показателях, что должно укрепить доверие клиентов и дилеров. Параллельно Citroën запускает сервисную реформу, направленную на сокращение времени диагностики и ускорение решения технических проблем за счёт расширения поддержки и увеличения числа специалистов.

Логистика запчастей также будет оптимизирована, чтобы минимизировать простои автомобилей в сервисе. Эти меры призваны усилить конкурентоспособность бренда в условиях активного роста китайских автопроизводителей.

При этом компания не отказывается от своей уникальной идентичности, стремясь сочетать её с более высокой скоростью развития и гибкостью. В долгосрочной стратегии рассматриваются электромобили и микромобильность, включая развитие моделей типа Ami, которые могут стать важной частью городского транспорта будущего.

Citroën делает ставку на простые и удобные автомобили, что всегда было его сильной стороной. Если качество действительно улучшится, бренд имеет шансы вернуться в рейтинг лучших в своём сегменте.