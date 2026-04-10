Lucid подтвердил планы роста несмотря на сбои в поставках

Американский автопроизводитель Lucid Motors столкнулся с незначительным снижением поставок электромобилей в первом квартале 2026 года, выпустив 5500 машин, но доставив клиентам лишь 3093 единицы. Это немного меньше показателя предыдущего года, когда было передано 3109 автомобилей. Основной причиной стали дефекты сидений второго ряда в кроссовере Gravity, которые привели к почти месячной приостановке отгрузок, хотя проблема уже решена, а планы на год — от 25 до 27 тысяч выпущенных авто — остаются неизменными. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Несмотря на временные трудности, компания демонстрирует уверенный рост: в 2025 году продажи увеличились на 55%, а будущие перспективы связывают с новыми проектами, включая роботакси, разрабатываемое совместно с Uber, и среднеразмерный кроссовер для массового рынка. Lucid также расширяет своё присутствие, планируя в 2026 году выход на европейские рынки, такие как Германия, Франция и Испания, с открытием около 25 дилерских точек. Это отражает стратегию укрепления позиций в сегменте электромобилей.

Хотя бренд пока остаётся нишевым игроком, его амбиции направлены на закрепление в премиум-классе, если удастся масштабировать производство и поддерживать качество. Таким образом, локальные проблемы с поставками не мешают долгосрочным планам роста и диверсификации продукции.