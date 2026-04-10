Замечен Proton X70 Sport Edition с новым дизайном

В интернете распространились фото обновлённого кроссовера Proton X70 Sport Edition, который был замечен на транспортировочном грузовике, что может свидетельствовать о приближающемся старте продаж. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© соцсети

Снимки демонстрируют ряд стилистических изменений: чёрные колёсные диски, красные элементы на боковых юбках, заднем бампере и диффузоре, а также дополнительный шильдик на крышке багажника. Дизайн новинки напоминает ранее выпущенный X50 Sport Edition.

Пока неясно, какая комплектация послужит основой для этой версии. Например, X50 Sport Edition создавался на базе Premium, а Black Edition — на топовой.

Ранее обновлённый Proton X70 получил 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 181 л.с. с крутящим моментом 290 Нм. Модель доступна в двух вариантах — Executive и Premium, что означает сокращение линейки по сравнению с прошлым поколением.

Предполагается, что Sport Edition будет стоить дороже базовой комплектации, как это было с X50. Такие специальные версии отражают тенденцию к расширению ассортимента за счёт дизайнерских решений.