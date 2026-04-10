Kia представила стратегию до 2030 года с упором на гибриды и электромобили

Стратегия развития Kia до 2030 года демонстрирует прагматичный подход, сочетая электрификацию с традиционными технологиями. Бренд продолжит выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания и гибридные модели, особенно на ключевых рынках, где спрос на них остаётся высоким. В Европе акцент сместится на электромобили, которые к концу десятилетия должны составить 66% продаж, включая новые модели, такие как EV4 и компактный городской электромобиль. Об этом сообщает издание speedme.ru.

На глобальном уровне Kia планирует расширить линейку, представив 9 новых моделей с ДВС и 13 гибридов различных типов, от классических до plug-in систем. Это позволяет компании гибко реагировать на региональные предпочтения, сохраняя конкурентоспособность. Параллельно бренд развивает автономное вождение в сотрудничестве с NVIDIA, что подчёркивает его инновационный характер.

Такой многоплановый подход отражает реалии автомобильной индустрии, где полный отказ от ДВС пока нецелесообразен. Kia фокусируется на практичности, предлагая разнообразные варианты, чтобы удовлетворить потребности разных клиентов. Это стратегия может стать ключевым преимуществом в ближайшие годы, обеспечивая устойчивый рост и адаптацию к меняющимся рынкам.