Mercedes удивил серией лимиток: от купе до внедорожников Maybach и AMG

Корейское подразделение Mercedes-Benz анонсировало эксклюзивные версии пяти автомобилей под брендами Maybach и AMG, включая модели SL 680, AMG S 63 E Performance, G 63, GLS 63 4MATIC+ и CLA 45 S 4MATIC+. Эти машины отличаются уникальными цветовыми схемами и дополнительными опциями программы Manufaktur, а их производство строго ограничено, с тиражами от 7 до 45 экземпляров. Например, Maybach SL 680 оснащён двухцветным кузовом и кожей в салоне, его двигатель V8 объёмом 4,0 литра развивает 585 лошадиных сил. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Наиболее мощной в линейке стала гибридная AMG S 63 E Performance, чья силовая установка на базе V8 выдаёт до 802 л.с. и 1243 Нм крутящего момента, что делает её рекордсменом по производительности в истории S-класса. Внедорожник G 63 Vanguard Edition получил специальные пакеты для бездорожья, адаптивную подвеску и двигатель V8 мощностью 585 л.с., а флагманский GLS 63 4MATIC+ развивает 612 л.с. и дополнен карбоновыми деталями в интерьере.

Модель CLA 45 S Final Edition знаменует собой последнюю версию с двигателем внутреннего сгорания перед переходом на электрификацию, её мотор выдаёт 421 л.с. Продажи всех этих ограниченных автомобилей осуществляются через официальные дилерские центры Mercedes-Benz, предлагая покупателям редкие экземпляры с расширенными возможностями персонализации и высокой производительностью.