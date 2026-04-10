В РФ стартовал прием заказов на новый трехрядный кроссовер Volkswagen

В начале апреля в Китае состоялась премьера нового большого вседорожника ID.Era 9X с гибридной силовой установкой. Теперь же автосалон E.N. Cars объявил о начале приёма предзаказов на автомобиль.

Размеры гибрида составляют 5207 мм в длину, 1997 мм в ширину и 1810 мм в высоту, размер колёсной базы равен 3070 мм, а дорожный просвет — 170 мм.

Силовая установка включает 1,5-литровый турбомотор на 143 л. с. и 240 Нм крутящего момента, а также два электромотора: на 218 сил спереди и на 300 — сзади. Разгон машины с места до 100 км/ч занимает 5,6 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

Питаться агрегаты станут от аккумулятора ёмкостью 51,1 или 65,2 кВтч, а максимальный запас хода достигает 321 км.

Салон — шестиместный, с роскошными «капитанскими» креслами на втором ряду. Оснащение включает подогрев, вентиляцию и массаж передних двух рядов кресел, акустику с 18 или 27 (в зависимости от версии) динамиками, сиденья с функцией «нулевой гравитации», интегрированный в потолок 2,4-дюймовый монитор для пассажиров второго ряда и полноуправляемое шасси — то есть задние колёса поворачиваются на угол до 10 градусов. Топовой версии также положены пневмоподвеска, матричные светодиодные фары,

Стоимость Volkswagen ID.Era 9X в топовой комплектации составляет 9 950 000 рублей.