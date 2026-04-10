Maserati представит концепт-кар на автосалоне в Париже

Итальянский автопроизводитель Maserati готовится к кардинальному обновлению своего визуального языка, представив концептуальный автомобиль на Парижском автосалоне в октябре 2026 года. Об этом сообщил глава европейского дизайна Stellantis Жиль Видаль, отметив, что текущий стиль бренда завершает свой цикл, и модель ознаменует новое направление. Исторически Maserati обновляет дизайн примерно раз в два десятилетия, и сейчас компания активно работает над его переосмыслением. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Решение о создании концепта принято на фоне снижения продаж, поскольку текущая линейка моделей, включая версии с двигателями внутреннего сгорания и электрифицированные варианты, не привлекла ожидаемого интереса покупателей. Дополнительное давление оказало замедление спроса на электромобили в премиум-сегменте, что привело к отмене ряда проектов, таких как электрическая версия MC20 Folgore и, по слухам, следующего поколения Quattroporte.

Новый концепт должен обозначить дальнейшее развитие бренда, так как текущая продуктовая стратегия фактически приостановлена. Он станет частью новой линейки и может значительно отличаться от нынешнего дизайна Maserati, демонстрируя готовность компании адаптироваться к меняющимся рыночным условиям.