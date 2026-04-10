Chery готовит дебют первого дизельного гибридного пикапа KP31

В мире автопрома готовится уникальный дебют: китайский производитель Chery представит пикап KP31, который станет первым в своём сегменте дизельным подключаемым гибридом. Эта модель планируется к выходу до завершения 2026 года, тогда как бензиновая гибридная версия появится позднее, в 2027. Интерьер объединяет черты внедорожника и премиального SUV, включая кожаную отделку, цифровую приборную панель и большой мультимедийный экран, а также расширенные внедорожные функции, такие как управление понижающей передачей, блокировки дифференциалов, специальные режимы для бездорожья, системы crawl control и поворота на ограниченном пространстве. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

В топовых комплектациях ожидаются подогрев и вентиляция сидений, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша и высококачественная аудиосистема. Технические детали пока раскрыты не полностью: известно о дизельном двигателе объёмом 2,5 литра, а по неподтверждённым данным, запас хода на электричестве может составлять до 170 километров.

Пикап способен перевозить грузы массой до 1000 килограммов и буксировать прицепы весом до 3500 килограммов. Таким образом, Chery KP31 ориентирован на сочетание внедорожных возможностей с современными гибридными технологиями, что делает его заметным дополнением к новинкам 2026 года.