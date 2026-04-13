В GWM опровергли слухи о локализации производства всех рамных внедорожников

Tank 300 станет единственной моделью GWM, собранной на калининградском заводе.

Концерн GWM не подтвердил информацию о запуске производства всех рамных внедорожников брендов Haval и Tank на заводе «Автотор» в Калининграде. Как пояснили в компании, на данный момент соглашение заключено только на контрактную сборку модели Tank 300. О дальнейших этапах сотрудничества будет сообщено дополнительно, говорится в заявлении.

напоминает, что ранее на портале «Авто.ру» появились сведения, что GWM намерена выпускать на «Автоторе» все рамные модели, за исключением Tank 700, который локализовать не планируется. Старт локальной сборки Tank 300 запланирован на второй квартал 2026 года. При этом GWM уже наладила выпуск почти всей линейки Haval на предприятии в Тульской области, а кроссовер Haval M6 собирают в Калуге.

До конца текущего года в Калуге должно запустится производство Tenet 9.

Эксперты считают, что уже через десять средний возраст автомобиля в России будет составлять около двадцати лет.