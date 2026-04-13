F-150 превращается в монстра: Ford выпустил экстремальный выхлоп

Компания Ford расширяет возможности для владельцев пикапов F-150 2015–2020 годов выпуска, представив экстремальную выхлопную систему, которая призвана значительно увеличить громкость и динамику автомобиля. Этот продукт, доступный в каталоге Ford Racing под артикулом M-5200-F1550REBA и стоимостью 473 доллара, совместим с двигателями 2,7 и 3,5 литра EcoBoost, а также с атмосферным V8 объемом 5,0 литра, причем для версий с длинной колесной базой потребуется дополнительная средняя труба. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Ford

Новинка позиционируется как самая громкая в линейке Ford, с конструкцией из нержавеющей стали 304, гладкими изгибами, усиленными фланцами и массивными 4-дюймовыми патрубками с черным хромированным покрытием. Предложение имеет ограниченный характер и будет доступно только до исчерпания запасов, а для тех, кто предпочитает менее радикальные изменения, компания предлагает альтернативу в виде спортивной выхлопной системы с более умеренным звучанием.

Такие инициативы демонстрируют, что массовые модели, такие как F-150, продолжают служить популярной платформой для кастомизации, отражая растущий спрос на подобные доработки в сегменте пикапов. Это подчеркивает стремление Ford удовлетворить запросы энтузиастов, желающих персонализировать свои автомобили.