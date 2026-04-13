В РФ назвали дату премьеры нового внедорожника BAW

В ближайшее время на российском рынке начнутся продажи китайского вездехода 212 второго поколения, предназначенного для хардкорного бездорожья.

Внешних отличий от предшественника не много. Кузов — угловатый, с ярко выраженной поясной линией, рельефным капотом, крупными круглыми светодиодными фарами и развитыми крыльями. Сделан он полностью из металла. На левом крыле установлена диодная фара-искатель.

Также россиянам предложат особо экстремальный вариант, который можно отличить по силовым бамперам, чёрному декору, шноркелю, внедорожным «зубастым» покрышкам, экспедиционному багажнику на крыше и площадке под установку передней лебёдки.

Габаритная длина модели составляет 4749 мм, ширина 1945 мм, высота — 1999 мм, расстояние между осями равно 2860 мм. Угол въезда равен 40 градусов, съезда — 36 градусов.

Вездеход построен на рамном шасси, а в движение его приводить 2,0-литровый турбомотор на 252 л. с., работающий в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Тандем разгоняет новинку до 170 км/ч. Привод — передний, с пониженным рядом и блокировками переднего и заднего дифференциалов.

В салоне — крупный экран медиасистемы, множество традиционных кнопок управления, а в отделке используются вставки «под металл». Для удобства пассажира на передней панели установлен массивный поручень.

Российская премьера BAW 212 состоится 20 апреля 2026 года. Тогда же станут известны все подробности о комплектациях и ценах на внедорожник.

