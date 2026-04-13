Scout Motors откладывает выпуск пикапа Terra и внедорожника Traveler

Планы компании Scout Motors по выпуску электрических пикапа Terra и внедорожника Traveler столкнулись с очередными задержками, что отодвигает их появление на рынке. Изначально представленные около полутора лет назад, эти модели должны были поступить в продажу в 2027 году, но затем срок перенесли на 2028 год, а теперь производство Traveler на заводе в Южной Каролине отложено ещё на полгода. Ситуация с Terra выглядит ещё более неясной, поскольку его запуск может не состояться до конца этого десятилетия, что значительно отклоняется от первоначальных намерений компании. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Эти переносы подчёркивают трудности, с которыми сталкиваются новые автомобильные бренды в электрическом сегменте, включая этапы разработки и налаживания серийного производства. Несмотря на интерес покупателей, выразившийся в предварительных депозитах за бронирование, реализация проектов продолжает затягиваться, что может повлиять на доверие потребителей и конкурентные позиции Scout Motors.