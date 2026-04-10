Hyundai выбрала для новых моделей планетарные названия

В честь планет: Hyundai Ioniq представила Venus и Earth. Ioniq выходит на китайский рынок с концептами седана Venus и внедорожника Earth, демонстрируя особый дизайн, адаптированный под вкусы местных покупателей. Об этом сообщает Carscoops.

Все будущие модели Ioniq для Китая получат названия в честь планет. Первыми стали концепты «Венера» (элегантный седан) и «Земля» (внедорожник). Hyundai заявила, что со временем линейка Ioniq превратится из простого модельного ряда в более широкую мобильную экосистему, адаптированную к запросам местных клиентов.

Venus и Earth, по заявлению Hyundai, станут «барометрами» дизайна для будущих серийных моделей. Venus представлена в цвете «Сияющее золото» и не похожа на другие Ioniq. Как и Ioniq 5, она получила высокую посадку и и широкую решётку радиатора.

Салон тоже интригует: множество золотых акцентов и панорамный экран для мультимедиа и переднего пассажира — как у китайского Hyundai Elexio. Насколько этот интерьер повлияет на серийные модели, покажет время, но впечатление он производит сильное.

Внедорожник Earth выглядит ещё эффектнее. Напоминая недавние концепты Kia, он получил смелую переднюю часть и брутальный дизайн в цвете Aurora Shield. В салоне — задние двери, открывающиеся против хода, центральный экран-планшет и сиденья с воздушными модулями.

