АвтоВАЗ бесплатно доустановит ЭРА-ГЛОНАСС на Lada Granta

Систему экстренного вызова оперативных служб доустановят на машины, временно не обрадовавшимися такой технологией в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

В рамках реализации программы по доукомплектованию автомобилей Lada блоками управления системы ЭРА-ГЛОНАСС российский автогигант бесплатно установит оборудование для вызова оперативных служб на автомобили Lada Granta, лишенные такой системы.

Акция распространяется на машины, выпущенные с сентября 2021-го по апрель 2022 года. В общей сложности таким доработкам подлежат 41 307 автомобилей.

Напомним, что в 2021 году из-за мирового дефицита полупроводников и электрокомпонентов на предприятии возникли сложности с поставками системы ЭРА-ГЛОНАСС. АвтоВАЗ тогда начал производство машин без кнопки вызова экстренной помощи.

Все работы в рамках этой кампании выполнят бесплатно для владельцев указанных транспортных средств. Этих владельцев пригласят в дилерские центры уведомлениями.

При желании автовладельцы могут проверить, попадает ли их автомобиль под программу. Для этого нужно ввести VIN-код авто на сайте Росстандарта.