Власти Японии обратились к автовладельцам с призывом пересмотреть свои привычки управления автомобилем в сторону более рационального расхода горючего.

© mk.ru

Как заявил министр экономики, торговли и промышленности Рёсэй Акадзава в ходе воскресных политических дебатов на японском общественном телевидении, активное использование так называемого эко-вождения позволит существенно сэкономить топливо. Министр подчеркнул, что правительство не планирует вводить жестких законодательных ограничений или обязательных нормативов, но намерено вести активную просветительскую работу, разъясняя гражданам выгоды энергосберегающего стиля управления.

В Японии под понятием «эко-вождение» подразумевают целый ряд простых, но эффективных приемов. В первую очередь это отказ от резкого набора скорости и агрессивных разгонов, которые требуют максимального расхода топлива. Также водителям рекомендуют избегать длительной работы двигателя на холостом ходу, например, во время долгих остановок или ожидания. Для владельцев гибридных автомобилей, которые составляют большинство на дорогах японских городов, предусмотрена дополнительная опция. Специальный режим эко-вождения, доступный в большинстве современных моделей, автоматически регулирует реакцию педали газа и снижает мощность кондиционера. Это позволяет заметно уменьшить расход бензина или электричества без потери комфорта для водителя.

Этот призыв к экономии прозвучал на фоне сообщений местных СМИ о том, что правительство Японии уверено в своей способности полностью удовлетворить внутренние потребности страны в нефти по крайней мере до конца текущего года. Столь оптимистичный прогноз стал возможен благодаря сочетанию двух факторов: диверсификации маршрутов закупки сырья и частичному высвобождению стратегических запасов. Ранее Япония серьезно зависела от поставок через определенные каналы, но теперь активно использует альтернативные логистические цепочки.

Ключевыми альтернативными маршрутами стали поставки из Объединенных Арабских Эмиратов через порт Эль-Фуджайра, а также из Саудовской Аравии через порт Янбу-эль-Бахр на побережье Красного моря. Как отмечают эксперты, каждая из этих стран способна обеспечить около половины объема нефти, необходимого Японии для внутреннего потребления. Тем не менее, даже имея такие резервы, правительство предпочитает перестраховаться и стимулировать экономию на уровне каждого отдельного автовладельца. В долгосрочной перспективе массовый переход на эко-вождение позволит не только сократить расходы семейного бюджета, но и снизить зависимость страны от внешних поставок энергоносителей.