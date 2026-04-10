Shacman отремонтирует 2000 несоответствующих законодательству грузовиков

Производитель грузовиков Shacman начал отзывную кампанию на рынке РФ. Официальный представитель Shacman на российском рынке запускает отзывную программу, согласованную с Росстандартом. Как стало известно журналу Motor, она предусматривает отзыв 2116 грузовиков типа SX3258. Под кампанию подпадают 1996 машин, которые находятся на складах у дилеров, а также 120 автомобилей, реализованных в июне – ноябре 2022 года.

Кампания связана с устранением ряда замечаний к элементам конструкции грузовиков типа SX3258 (серии X3000/X5000, колесные формулы 6×4 и 6×6).

На еще не зарегистрированных машинах необходимо установить боковую накладку к элементу крепежа воздушного фильтра и защитные колпачки на выступающие болты его крепления, а также заменить усиленные замки заднего борта кузова на стандартные (на 80 мм короче).

На реализованных транспортных средствах нужно провести осмотр и проверку состояния глушителей пневмоаппаратов и виброшумоизоляции, надлежащим образом закрепить глушитель, если это сделано неправильно, или установить новый, если он отсутствует либо поврежден и не подлежит восстановлению.

Помимо этого, необходимо демонтировать боковое защитное устройство и установить новое с дальнейшим контролем правильности монтажа, а также демонтировать и заменить новыми болты заднего защитного устройства.

Ранее глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев предположил, что для сертификации использовался так называемый «золотой образец».

По мнению руководителя Росстандарта, китайская сторона могла обмануть регулятора, специально подготовив грузовик для испытаний. «В массы» пошли другие образцы.