За удлинённый Jetour T2 в Китае будут просить 2 млн рублей

В КНР начались предварительные продажи кроссовера Jetour Traveller Plus. Jetour Traveller Plus представляет собой удлинённую версию кроссовера Traveller (на некоторых рынках, включая российский, модель представлена под именем Jetour T2). Габарит удалось нарастить за счёт увеличения заднего свеса. В итоге, длина составляет 5034 мм (+249).

Модель Traveller Plus оснащена бензиновым агрегатом 2.0 TGDI, что развивает 251 л.с. и 390 Н·м. В трансмиссии работают 8-ступенчатая ​​автоматическая коробка и система полного привода.

Гибридная версия располагает полуторалитровым мотором и двумя электродвигателями. Суммарная отдача достигает 610 л.с. и 920 Н·м. Доступны варианты запаса хода на электротяге на 129, 211 и 212 км.

В продажу пойдут пяти- и семиместные варианты. И бензиновая, и гибридная машины имеют одинаковую стартовую стоимость — от 190 тыс. юаней, что равнозначно 2,1 млн рублей.

Читайте также: - В Сергиевом-Посаде автовладелец за 3 года не смог продать индийский Bajaj Qute. - Дистрибутор Tenet закончил 2025 год с чистым убытком 8,7 млрд рублей - Россиянам рассказали, почему подвеска скрипит даже на новых автомобилях